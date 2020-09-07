科技股漲多修正 新興債逆勢上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國最新就業數據強勁，失業率降至 8.4%，耐久財訂單再度優於預期，然而受到大型科技股漲多修正所拖累，VIX 恐慌指數一度衝至近兩個月高點 38.28，美國股市下跌 2.3%；

2. 法國、義大利等歐洲國家，新冠肺炎病例大增，加上某些國家製造業復甦放緩，同時強勁歐元也替央行帶來壓力，歐股下跌 1.7%。

新興市場

1. 雖然中國最新經濟數據顯示製造業與服務業持續擴張，但隨著全球股市修正，中國股市因此承壓，中國股市下跌 2.5%；

2. 巴西製造業指數由前期 58.2 上升至 64.7，且服務業重回擴張區僅剩一步之遙（八月份 49.5），顯示拉丁美洲地區商業活動逐漸恢復，帶動該地區股市逆勢上漲 0.6%。

債券市場

1. 由於即將有大量公債發行，美國長天期公債殖利率持續維持在近期相對高點（0.72%），美國政府債券小幅下跌 0.2%；

2. 雖然無風險利率上升，但在利差小幅收斂的抵銷下，全球高收益債券展現其抗跌性，指數持平；而近期表現相對全球高收益債券弱勢的新興市場債也展現其韌性，在利差收斂約 10 個基點的幫助下，逆勢上漲 0.9%。

原物料、匯率

1. 美元指數衝高回落，單週上漲 0.4%，加上美國就業數據強勁，淡化市場擔憂，新一輪刺激法案暫不見曙光，黃金單週下跌 1.6%，金價收在 1,933.94 美元 / 盎司；

2. 夏季用油旺季即將結束，返回工作崗位與出遊需求仍疲弱，令市場擔憂需求將追不上逐步減弱的減產力道，石油價格下跌 7.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/09/07（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/04）

資料來源: Bloomberg，2020/09/07（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/04）

三大市場關鍵事件及分析

1. 基本面轉佳，原物料價格飛漲

美國空運與中國海運呈現復甦跡象，從 6 月底以來，全球原物料價格上漲近 10%，從近期大幅轉佳的全球花旗驚奇指數來看，原物料價格的漲勢才剛要開始。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/9/3。

2. 無懼表現差異大，A 股可望繼續領先

儘管 AH 股溢價來到 143、滬深 300 指數近一年漲幅比恆生國企高出 28.9%，在中國經濟數據普遍優於香港的情形下，A 股前景仍好於 H 股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2020/9/2。

3. 歐央頭痛，歐元過熱直逼 1.2 防線

近期美元轉弱，推升歐元大幅升值，引起歐洲央行官員的關注。自今年低點以來歐元已經反彈超過 10%，然而強勢的歐元將令仰賴出口的歐洲經濟承壓，成為歐洲復甦之路的隱憂。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/9/4。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/09/02。

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