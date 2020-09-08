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信用卡繳稅+報復性消費 7月刷出3626億元創新高 中國信託奪刷卡王

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
信用卡繳稅+報復性消費 7月刷出3626億元創新高 中國信託奪刷卡王。(鉅亨網資料照)
信用卡繳稅+報復性消費 7月刷出3626億元創新高 中國信託奪刷卡王。(鉅亨網資料照)
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據金管會今 (8) 日公布最新統計，7 月受刷卡繳稅、振興三倍券刺激消費力增加、加上防疫新生活遇上暑假消費旺季等因素帶動「報復性消費」，7 月信用卡簽帳金額刷出 3626 億元創史上歷年同期新高，比起 6 月遽增 1255 億元。其中，中國信託銀行 7 月以 699 億元奪下刷卡王。

截至 7 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4915 萬張，比起 6 月底的 4880 萬張增加，總有效卡數約 3228 萬張，高於 6 月底的 3215 萬張。

銀行局副局長黃光熙表示，7 月信用卡不只量增，連刷卡金額也創歷年同期新高，主要是今年綜所稅的稅款金額單月就高達 1085 億元，而振興三倍券在 7 月上路，可綁定信用卡，加上防疫新生活適逢暑假檔期，各餐旅通路的刷卡金額也增加了 76 億元。

以各別銀行來看，中信銀 7 月以 699 億元的刷卡金額奪下刷卡王寶座，有一半是刷卡繳稅貢獻；玉山銀以 606 億元緊追在後，國泰世華銀行則為「三哥」刷卡金額 504 億元。

不只信用卡刷出好成績，電支電票 7 月消費金額也攀升，其中，電子支付的代理收付實值交易金額、收受儲值款項金額也都創下 2018 年以來最高，分別達 52.7 億元、67 億元，至於電支總使用人數已達 966 萬人，預期最快下個月就有機會突破千萬人。

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