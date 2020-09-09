原油期貨波段飆逾9成 為何元大原油正2淨值未重回2元？

原油期貨近月隨著原油需求緩步回溫而上漲，波段漲幅更已超過 9 成，有投資人不解若以此估算，元大 S&P 原油正 2 ETF 淨值為何還未回到 2 元以上，元大投信解釋，主要是元大原油正 2 追蹤的標的指數，在此波段期間也沒有上漲，反而大跌了 48.79%，因此，並非原油期貨價格上漲，指數就會因此上漲。

元大投信表示，原油市場在 4 月 20 日發生史無前例的負油價事件，導致國際原油期貨大幅回檔，但之後因 OPEC + 大幅減產，再加上全球新冠疫情陸續解封，原油需求緩步回溫，以波段漲幅來看，西德州原油 6 月合約的期貨價格在 4 月 20 日每桶僅有 20.43 美元，至 9 月 4 日 10 月合約每桶已上漲至 39.77 美元，期貨合約的價格變動率即高達 94.66%。

照理來說，元大 S&P 原油正 2ETF 在 4 月 20 日的淨值為新台幣 0.86 元，依該變動率計算，元大原油正 2 淨值應來到 2.49 元才合理，然而截至 9 月 4 日止，元大原油正 2 的淨值為 0.8 元，與重回 2 元尚有一段距離，引發投資人質疑。

元大投信表示，ETF 於發行時即設定有特定的追蹤標的指數，元大原油正 2 追蹤的標的指數為｢標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER 指數｣(原油槓桿指數)，但自 4 月 20 日起至 9 月 4 日止，原油槓桿指數並沒有上漲，反而大跌了 48.79%，因此，即使原油期貨合約的價格變動率雖然高達 94.7%，元大原油正 2 還是無法回神。

元大投信強調，雖然所追蹤的原油槓桿指數波段大跌 48.79%，但同期間，元大原油正 2 的淨值卻僅由 0.86 元下跌為 0.8 元、跌幅 6.98%，元大原油正 2 的淨值報酬率領先指數報酬達 41.81% 之多，顯見當時元大原油正 2 適時的調整投資策略，有效保護了基金資產。

投資人好奇為什麼原油槓桿指數會下跌 48.79%，對此，元大投信分析，最主要的原因在於 4 月 21 日西德州原油期貨重挫，對該指數造成了短期內難以回復的影響。由於當天原油期貨價格下跌幅度達 43.37%，而該指數經由 200% 的曝險導致跌幅倍增為 86.7%，指數值大幅度減損，必須要透過更大的漲幅才能反虧為盈。

元大投信舉例，就像股票如果下跌 50%，需要上漲 100%（(1-0.5)/0.5）才能夠回到原點；如果下跌 75%，則需要上漲 300%（(1-0.25)/0.25）才能回到原點；而如果股票下跌 90%，在不考慮其他成本費用下，則要大漲近 900%（(1-0.1)/0.1）才能夠損益兩平。

由上述公式可知，4 月 21 日原油槓桿指數下跌達 86.7%，則指數至少要上漲 652%（(1-13.3%)/13.3%）才能回到原點，即使運用期貨創造 200% 的槓桿，原油期貨至少也要上漲 326%（652%/2），才能回到當初的起跌點。

若以 4 月 21 日當天西德州原油 6 月期貨的結算價 11.57 美元估算，西德州原油期貨價格要回到 49.3 美元左右，原油槓桿指數才有可能回到當初的起跌點，這也說明了 9 月 4 日原油價格雖然已反彈至 39.77 美元，但為什麼原油槓桿指數還是呈現負報酬的原因，最終原因就是肇因於先前跌幅太大，導致原油槓桿指數即使歷經大漲還是無法回到起跌前的水準。