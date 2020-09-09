【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美中關係持續緊張，美國總統川普表示正在考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施。美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭遇猛烈抛售，促使費半指數同步下殺逾 4%。週二美股下跌，跌幅介於 2.25 至 4.71％，美股四大指數短期震盪。APPLE 下跌 6.73%，TESLA 下跌 21%，台積電 ADR 下跌 1.95%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,300 點至 12,400 點，壓力為 12,900 點至 13,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線震盪整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 168 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為台股選股方向可留意 8 月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、綠能、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 華為智慧手機業務因美方強力封殺而面臨瓦解，非蘋品牌乘勢瓜分華為市占。外電報導，三星規劃明年智慧手機出貨量要突破 3 億支，創新高，年增逾 15%，OPPO 更提前上修今年下半年智慧手機銷量至 1 億支。非蘋大廠強勢出擊，為 3008 大立光、2454 聯發科等台廠帶來及時雨。

6. 新冠肺炎雖重創全球經濟，但各國實行居家辦公卻助長科技業需求，讓亞洲半導體大廠獲利暴增。《日經新聞》公布的最新企業獲利排名也因此洗牌，其中 2330 台積電亞洲排名從第 22 名前進至第 9 名，全球排名也拿下第 23 名。

7. 受惠於 iPad 進入旺季鋪貨、以及新機拉貨，背光模組廠瑞儀（6176）8 月合併營收衝上今年單月高點、達到 53.23 億元，月增 6％、年增 10.16％。今年筆電、平板電腦需求強勁，瑞儀連續 5 個月營收維持在 50 億元的高檔，預期第三季營收相比前季小幅成長，第四季營運也不看淡。

8. 全球前五大 PCB 廠商 3044 健鼎 8 日公布 8 月營收 51.09 億元，月增 0.5%，年減 1.4%，為同期次高。2368 金像電 8 月營收 21.96 億元，月成長 2.3%，年增 42%，為同期新高。

