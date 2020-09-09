〈台股盤中〉指數無量下跌技術性修正 先看季線支撐力道

在美國高科技股重挫及中國華爲禁令將至，台股今 (9) 日跳空下跌開出，最低跌到 12480.5 點，證券分析師指出，雖然台股短期均線全部失守，但不至到走空，目前大盤先看季線 12370 點支撐。

亞洲股市方面，香港、南韓、日本、上海、深圳股市表現都不佳，台股指數早盤跳空下跌，以 12592.18 點開出，也是盤中最高點，最深跌到 12480.5 點，預估市場成交值 2184 億元；國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股短期均線全部失守，但不至到走空，且今天是下跌量縮的格局，顯然是漲多拉回的技術性修正。

證券分析師黃漢成說，大盤看起來電子股不利，但是綠色能源類股包括世紀鋼 (9958-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、倉和 (6538-TW) 等太陽能、風電相關個股還有表現，此外 5G 概念的眾達 (4977-TW)、波若威 (3163-TW) 及華星光 (4979-TW) 等個股也是強勢表現。

黃漢成指出，台股目前月線下彎且遭跌破，造成台股在上檔面臨極大的賣壓，指數逼近 12144 的近期低點，隨著個股 8 月營收陸續公布，也成為判斷下半年營運的重要指標。