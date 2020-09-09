〈台股盤前〉美股、台指期夜盤重挫 賣壓調節恐加劇

美股在勞動節過後，賣壓未見止緩，四大指數全面重挫，道瓊終場跌逾 600 點、那斯達克指數下殺逾 4%，台積電 ADR 下挫逾 2%，台指期同步下跌逾百點，失守 12600 點關卡，法人表示，台股近期面臨高檔震盪，短線獲利調節賣壓重，恐難逃修正壓力。

美股周二在蘋果、特斯拉等科技股領跌下，道瓊重挫 632.42 點，或 2.25%；標普也有逾 2% 跌幅；那指下殺逾 4%，收 10847.69 點；費半下跌超過百點，跌幅 4.71%。

市場消息方面，中芯近期大舉增加資本支出，放大設備與材料採購量，為帆宣、朋億等台灣設備廠帶來龐大訂單，隨著中芯可能遭美方打壓，帆宣、朋億等協力廠也恐籠罩在烏雲中。朋億指出，與中芯合作已久，至目前為止客戶擴產計畫仍延續，無停滯現象，未來將持續觀察禁令影響。

國發會預計將投入 5100 億元，著重後疫情時代數位發展建設、5G、AI、企業數位轉型等計畫，主委龔明鑫表示，推估前瞻基礎建設計畫經費全數執行完畢，每年可望帶動 GDP 成長 0.8 個百分點。

金管會宣布，對於財務體質佳、但欠缺流動性的股票 (俗稱「冷門股」)，將祭出股票造勢者制度，篩選條件包括上市滿 1 年等規範也出爐，全案規劃於明 (2021) 年 6 月底上線。

法人表示，外資偏空操作台股，市場缺乏追價買盤，類股輪動快速，若主流電子股未能走穩，大盤恐向季線整理，營收公告期將進入尾聲，個股將轉向基本面表現。