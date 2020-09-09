巧新切入電動車領域 拿下2款歐系車款訂單

輪圈大廠巧新 (1563-TE) 透露，已切入電動車領域，今年在手訂單新增 2 款歐洲品牌的電動車訂單，看好鍛造鋁圈將成汽車產業輕量化技術發展重要一環，隨主要客戶需求增加，訂單能見度佳。

巧新指出，據研究機構 Transparency Market Research 最新報告指出，全球汽車鋁合金輪圈市場規模在 2020-2027 年間，將以年複合成長率約 6% 的速度擴大，主因歐洲豪華汽車品牌車廠以 SUV、電動車新車款市場滲透率持續提升，使鋁合金輪圈逐步取代鋼製輪圈的趨勢明確，有利後續業務接單。

巧新強調，旗下鍛造鋁合金輪圈產品具高度客製化能力，在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕 15-25%，強度可增 35%，因此，今年拿下 2 款歐洲品牌的電動車訂單。

另一方面，巧新耗時長達 3 年規劃屏東新廠建立一貫化淨成形專用生產線，已順利於第三季陸續獲得主要豪華汽車品牌車廠的認證，預計第四季有望開始進行試量產，巧新看好，隨著電動車高度輕量化發展趨勢，有望帶動淨成形鍛造輪圈需求持續增溫。

由於處在車廠暑修傳統淡季，巧新 8 月合併營收 4.14 億元，月減 5.29%、年減 6.57%，不過，已連續 3 個月維持單月營收突破 4 億元以上水準。