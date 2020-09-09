國光生流感疫苗陸續出貨 8月營收創今年次高

疫苗大廠國光生 (4142-TW) 迎接四價流感疫苗旺季，8 月受惠疫苗開始小量出貨，單月營收 1.68 億元，創今年次高，月增 8766%、年減 21.87%；累計前 8 月營收 6 億元，年增 48.84%。

今年政府公費四價流感疫苗總採購量超過 600 萬劑，其中，國光生取得約 6 成、近 370 萬劑的量，另外，新冠肺炎疫情延燒，政府擬讓國軍全面施打流感疫苗，再釋出標案，共約 17 萬劑，並由國光生全拿，國光生今年將供應全台近 390 萬劑公費四價流感疫苗。

國光生表示，今年所有流感疫苗已填充完成，8 月開始小量出貨，預估出貨高峰將落在 9 月，第 4 季初可全面出貨完畢，法人估，四價公費流感疫苗單價約 240 元，以國光生今年公費訂單量看，可望挹注超過 9 億元營收。

海外市場部分，國光生過去與法國賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，一同研發疫苗 Flublok，今年 Flublok 訂單量多過去年，預計 9 月底前可全數出貨完畢；中國四價流感疫苗則將申請新藥查驗登記 (NDA)，預計會走快速審查制度，最快今年底前取得藥證、明年上市銷售。

整體來看，國光生今、明年營運動能包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升，法人估，今年全年有機會虧轉盈。