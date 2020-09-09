熱錢效應 台股收斂逾百點跌點 跌54點收12608點

美股那指週二急挫逾 4%，台股今 (9) 日早盤也湧現殺盤賣壓，一度下跌逾 180 點，摜破 12500 點關卡、回測季線，電金傳類股齊跌，不過，在熱錢效應帶動下，大盤跌幅逐漸縮小，收斂逾百點跌點，終場下跌 54.98 點，收 12608.58 點，成交值 2078.64 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電最低來到 423 元，市值一度失守 11 兆元大關，終場下跌近 1%，收在 427 元；大立光持續回檔，早盤最低跌至 3405 元，終場跌幅收斂至 1%，收在 3505 元；鴻海一路在平盤下震盪，但尾盤獲得低接買盤進場，小漲 0.5%，收 77.9 元。

其他權值股普遍走弱，聯發科下挫 1.5%，再度失守 600 元關卡；台塑四寶均震盪走跌；富邦金、第一金等金融股也是今日殺盤重點；不過，晶圓代工廠聯電持續獲買盤追捧，股價逆勢大漲近半根停板，日月光投控、國巨終場同步翻紅。

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 週二股價狂瀉 21%，創上市以來最大單日跌幅，拖累台廠供應鏈今日走勢，包括台達電、和大、貿聯 - KY、康普、和勤精機、世德等，股價皆震盪走弱。

太陽能族群昨日盤整一天後，今日再度獲得買盤青睞，其中，茂迪走勢最為劇烈，從早盤的重挫 8% 急升至上漲 8%，拉出一根長紅 K，終場以上漲 5.7% 作收，此外，元晶、達能、國碩亮燈漲停，太極、安集、聯合再生均在盤面上表現。

面板雙虎近期躍居外資青睞標的，加上 9 月電視面板報價續漲，友達、群創今日股價受到激勵，均開低走高，友達逆勢大漲逾 5%，收在 12.4 元；偏光板大廠明基材、誠美材股價同步走升。