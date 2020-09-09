談台美貿易談判 林伯豐：應是對等貿易開放

工商協進會今 (9) 日召開理監事會議，對於台美貿易協定議題，理事長林伯豐表示，簽訂雙邊貿易協定有利有弊，但這是台灣必然要走的道路，應該要與美國談對等的貿易開放，而非先承諾開放美豬美牛。

工商協進會下午將與美國商會 (AmCham Taipei) 聯合簽署台美洽簽台美雙邊貿易協定 (BTA) 共同聲明。對於政府日前宣布開放含瘦肉精美豬和放寬 30 月齡以上美國牛肉進口，林伯豐會前受訪時表示，台美談判應以台灣利益為優先，現在看來是台灣先承諾開放美豬美牛，應該要與美國談對等的貿易開放。

林伯豐認為，台灣需要出口至美國的產品種類包括工具機、機能布料等，而美國也期望包括車輛、化學品與農畜產品等出口至台灣，雙方應該一次來談，台灣先承諾開放美豬美牛，卻未經過立院或公聽會討論，是有一點意外。

林伯豐並呼籲，美豬開放進口後，應要求生鮮或加工業者明確標示產地及瘦肉精含量，並嚴加稽查；同時設立豬肉產業損害基金，輔導國產豬肉業者升級設備，開拓國際市場。

林伯豐指出，目前台灣對美國是貿易出超，美方有所要求是必然現象，簽訂雙邊貿易協定有利有弊，但這是必然要走的道路。

除與美貿易協定議題外，林伯豐也提出建言，他指出，明年起基本工資、勞保費率都將再度調漲，勢必加重企業人事成本負擔，建議政府慎重研議將勞保負擔比率。

針對產創條例有關智慧機械投資抵減額度，建議提高至 20%，並延長適用年限；為吸引國內外企業擴大投資台灣，建議持續進行稅 (費) 制改革，如營所稅稅率由 20% 調降至 17%、未分配盈餘免加徵 5% 營所稅、取消非油氣類產品之貨物稅及印花稅。

在能源議題方面，林伯豐認為，離岸風電躉購費率過高，應每年滾動檢討；同時，用電大戶代金計算公式，離岸風電應同時納入躉購及競標裝置容量及費率，才合理，並建議太陽光電廢棄物應訂定回收機制。