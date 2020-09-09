N號房事件可能在台上演 台灣為何難杜絕網路兒少性剝削？

韓國今年初爆發驚人的 N 號房事件，數以萬計的觀眾在那些蟲子、刀痕與性侵的不堪細節中旁觀他人痛苦，本月初，台灣也破獲一起誘拐少女案，震驚社會，《今周刊》報導指出，在在都顯示網路群狼正從虛擬世界伸出利爪，不分地域、性別、家庭背景，坐在溫暖家中的孩子其實並不安全。

警方日前在新竹一間兩坪密室夾層中，發現失蹤數日的 14 歲高雄少女、一隻鯊魚玩偶，和在一旁呼呼大睡、兩度性侵其他少女的羅姓嫌犯。羅男利用少女想打工賺錢的心態，匯錢取信於她，不斷把網子收緊，將人騙到窩中。

《今周刊》報導，各種光怪陸離的手法和惡意，肆無忌憚地潛伏在孩子的手機和電腦螢幕裡，那些陰影中的獵手想盡辦法抓住孩子們心理深處的需求引上鉤，再伺機伸出狼爪。

網路召喚了新型態犯罪手法，慾望、利益與旁觀者的共謀，已經形成一條恐怖的生態鏈，台灣直到 2015 年才真正改變過去「防制兒少性交易」的陳舊觀念，2017 年再修法，讓《兒童及少年性剝削防制條例》成為照妖鏡，映照出數位時代各形各色的性剝削新樣態。

不過，監察委員、台灣少年權益與福利促進聯盟前祕書長葉大華直言，其實台灣不缺「法」，缺的是沒辦法落實到末梢神經。該法在亞洲已經是一部非常先進的法律，但相較歐美，台灣的罰則確實較輕，以美國為例，兒少色情影像製造者將面臨 15 年以上、30 年以下的刑責，散布者的則是 5 年以上、20 年以下刑責，持有者須承擔 10 年以下有期徒刑。

《今周刊》報導指出，防堵台灣兒少色情的真正問題，並非缺乏「嚴刑峻法」，現狀是查緝率低、起訴率低、成罪率低與判決輕，加上政府、家長、教育系統以及孩子們都缺少明確的危機意識，網路公民素養又尚未成形。葉大華認為，如何落實執法，才是讓孩子們遠離風險的真正關鍵。