聯電、世界先進8月營收 同寫歷史第三高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 與世界先進 (5347-TW) 今 (9) 日同步公告營收，聯電 8 月營收 148.42 億元，月減 4.2%，年增 12.57%；世界先進 8 月營收 27.84 億元，月增 2.73%，年增 21.35%，單月營收同寫歷史第三高。

聯電估第 3 季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收也可望持穩，但由於新台幣表現強勢，匯兌侵蝕毛利率，加上產品組合影響，估毛利率約 20%，產能利用率估維持 94-96% 高檔水準。

聯電前 8 月累計營收 1169.91 億元，年增 22.47%。由於聯電 7、8 月營收均站穩高檔，累計營收已達 303.37 億元，在第三季展望不變的情況下，法人估聯電 9 月營收可能回落至 140 億元左右。

世界先進第 3 季客戶晶圓代工需求持穩，在新台幣兌一美元匯率 29.3 元假設下，營收估 80-84 億元，季減 2.7％至季增 2.1%，毛利率估 32-34%，營益率估 20-22%。

世界先進前 8 月累計營收 215.64 億元，年增 15.86%。董事長方略看好，下半年半導體產業景氣可望優於上半年，目前 8 吋產能供不應求，預期供給吃緊情況將延續至明年。

方略認為，雖然市場對明年需求樂觀，且疫情對產業鏈的影響也開始鈍化，但大環境還有很大變數，包括疫情影響、疫苗何時出現、美中貿易摩擦等，不確定因素多，都對半導體產業景氣有潛在影響，要審慎看後市需求。

美國政府傳擬將中芯國際列為貿易黑名單，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，台積電 (2330-TW)、聯電、世界先進可望因此受惠轉單。

近來在面板驅動 IC、電源管理晶片需求暢旺下，聯電、世界先進 8 吋產能均滿載，產能恐不足以因應相關轉單需求，但在 8 吋市場供給持續吃緊之下，可望進一步帶動漲價效應，有利推升獲利動能。