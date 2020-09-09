〈數位教育轉型〉Chromebook需求強勁 宏碁急向代工廠追單 訂單看到明年

Chromebook 需求暢旺，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (9) 日表示，教育 Chromebook 需求相當強勁，訂單不只看到年底更已達明年，且目前天天向代工廠追單，仍無法滿足客戶需求。

谷歌 (GOOG-US) 今 (9) 日攜手廣達 (2382-TW)、宏碁(2353-TW)、聯發科(2454-TW) 共組 Chromebook 產業鏈。

陳俊聖表示，疫情推升在家工作、學習等遠距需求，以美國市場為例，學校積極為遠距教學預作準備，重新評估購買教育筆電，不只國家教育部長前來催貨，客戶也積極催單，宏碁只能比照三餐向代工廠廣達催貨。

陳俊聖指出，需求大過供給，加上零組件缺料問題延續，正努力出貨滿足客戶需求，目前訂單可看到明年，下半年筆電出貨估逐月成長，而目前 Chromebook 教育筆電占宏碁出貨比重從去年 2 成提升至 3 成以上，可望坐上 Chromebook 市占龍頭。

觀察今年全球筆電銷售，受惠遠距商機持續發酵，主打教育市場的 ChromeBook 需求維持高檔，加上日本等國以政策性支撐需求，帶動品牌廠宏碁、組裝廠廣達、仁寶出貨量、營運表現維持高檔，市場預期下半年客戶需求仍強，筆電出貨量將維持高檔。