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【日盛投顧】多頭防守線將下移至季線

日盛投顧 (來源：日盛投顧)
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日盛投顧半導體5G

◆盤勢分析

1. 加權指數 07/28 高點 13，031 點創下歷史高點，8 月三次攻高未果，08/06、08/18、08/27 高點 12，971、12，981、12，960 皆離 1 萬 3 千點僅一步之遙。週三台股開低震盪走高，最高點 12，616 點未收復月線 (12，708 點)，但最低點 12，480 點守穩季線(12，372 點)、年線(11，462 點) 及半年線 (11，472 點)，終場指數下跌 54.98 點，跌幅 0.43%，收在 12，608.58 點，成交金額為 2，085.80 億元，小於 5 日均量(2，229 億元) 及 20 日均量(2，293 億元)。三大法人合計賣超 129.46 億元：外資賣超 98.13 億元、投信賣超 1.96 億元、自營商賣超 29.38 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。
(2)、均線：支撐為 12，300 點至 12，400 點，壓力為 12，700 點至 12，800 點。
(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (32) 小於 50，短線震盪整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.01%，收在 165.5 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 168 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (47) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股短期仍將持續震盪整理，台股選股方向可留意 8 月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、綠能、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

半導體、5G、生技 / 防疫、原物料、運輸、運動風為近期盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，也帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6679 鈺太等。

2.5G：全球拚 5G 商轉，4904 遠傳入股 3682 亞太電，電信業競合遊戲才正開始，基礎建設受惠的光通訊如 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威等，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，6146 耕興 5G 測試訂單開始攀升，IC 設計 2454 聯發科將是推動 5G 平價化的重要推手。

3. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、4130 健亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎 4128 中天、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。新冠肺炎疫情不止，6504 南六、4142 國光生、8341 日友、3023 信邦等為相關題材個股。

4. 原物料：美元趨勢向下，原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。

 

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台聚1304華夏1305亞聚1308台達化1309國喬1312葡萄王1707南光1752寶齡富錦1760中化生1762訊聯1784科妍1786美時1795正隆1904榮成1909第一銅2009豐興2015新光鋼2031南帝2108聯電2303台積電2330漢唐2404聯發科2454信邦3023聯詠3034聯亞3081弘塑3131璟德3152波若威3163大學光3218京鼎3413亞太電3682東洋4105邦特4107旭富4119太醫4126中天4128健亞4130國光生4142中裕4147智擎4162鐿鈦4163浩鼎4174合一4743遠傳4904世界5347耕興6146萬潤6187帆宣6196同欣電6271統新6426南六6504

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