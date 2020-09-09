晶電攜手隆達合組控股公司 公平會核准

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 擬換股共同成立投資控股公司，公平會今 (9) 日表示，衡酌參與結合事業客戶來源分散，且不具有顯著限制競爭疑慮，因此，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。

公平會表示，晶電與隆達擬新設投資控股公司，定名為「富采投控」，透過共同辦理股份轉換方式，讓與其全部已發行股份予富采投控，並成為新設控股公司的子公司，屬公平交易法第 10 條第 1 項第 2 款及第 5 款結合型態。

公平會說明，本案所涉相關產品市場為「LED 磊晶片與晶粒市場」及「LED 封裝與模組市場」。晶電以生產 LED 磊晶片與晶粒為主，隆達則以 LED 封裝與模組業務為主，故具上、下游垂直交易關係，並兼具水平競爭關係。

公平會認為，晶電及隆達客戶來源分散，且彼此並非互為主要交易對象，結合不致造成投入封鎖、客戶封鎖的疑慮。此外，兩家公司結合後，在相關市場的市占率增加有限，市場仍屬競爭，交易相對人有顯著抗衡力量。

公平會審議後認為，晶電與隆達結合案，尚無顯著限制競爭疑慮，結合的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。