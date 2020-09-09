旭然客戶拉貨遞延 8月營收4052萬元低於上月與去年同期

自有品牌過濾產品大廠旭然 (4556-TW) 看好下半年半導體、PCB 產業加速推動建廠、擴增產能挹注成長，估下半年業績將優於 上半年，但今 (9) 日公布 8 月營收達 4052 萬元，月減與年減，公司指出，主要是短期部分訂單遞延造成。

旭然 8 月營收 4052 萬元，月減 11.68%，年減 10.21%，累計 2020 年前 8 月營收爲 3.44 億元，年增 10.77%。

旭然主管表示，集團發展自有品牌產品及積極擴大全球業務接單布局，隨著全球製造業分散生產基地，推升工業廠務過濾需求持續暢旺，且半導體產業主要客戶持續調高資本支出，加速投入先進製程，皆帶動旭然在半導體暨電子產業過濾銷售較去年同期成長 39%、占整體營收比重也達 38% 水準。

根據工研院產科國際所最新統計，今年台灣半導體產值較 2019 年成長 12.6%，整體產值規模將達 3 兆 19 億元，其中以晶圓代工產業成長幅度最高達 16.7％。

旭然近兩年完善 UV 紫外線殺菌過濾產品自製率，結合自有品牌液體過濾產品，展現高精密潔淨度、高效率之過濾產品效能，以達到半導體、電子產業超純水過濾需求，並協助解決客戶生產製程良率的問題，為全球半導體、電子產業重量級一線廠商之重要合作夥伴。

旭然看好，半導體、電子產業持續投入資本支出、擴建新廠，創造整體接單業務良好條件。

展望第三季，旭然仍審慎樂觀，看好台灣、東南亞地區銷售表現，在半導體、電子等主要客戶加大備貨力道而持續保持良好動能，再加上近期一線半導體晶圓代工主要客戶大動作擴廠，有機會進一步帶動集團業務接單表現，另一方面，歐、美地區陸續恢復經濟活動，包括亞洲、美洲等產業過濾需求亦逐步回升，隨著下半年步入傳統出貨旺季，以期創造未來營運逐季成長之良好動能。

旭然今年上半年稅後純益爲 1670 萬元，年增 32.9%，每股純益爲 0.4 元。

旭然在越南投資 5 億元建立新廠，鎖定赴越投資的台商訂單需求，新廠完成後，將成旭然第二個海外生產據點。