筆電、伺服器需求動能延續 雙鴻、奇鋐8月營收雙創同期高

散熱廠陸續公布 8 月營收，持續受惠商業用筆電、PC 類主機板、顯示卡及伺服器銷售動能延續，雙鴻 (3324-TW) 8 月營收 10.03 億元，月減 10.78%，年增 10.72%；奇鋐 (3017-TW) 8 月營收 33.03 億元，月增 1.21%、年增 9.58%，雙鴻、奇鋐單月營收雙創同期新高。

雙鴻前 8 月營收 73.57 億元，年增 13.54%。雙鴻指出，筆電、伺服器、顯示卡等需求動能延續，其中，部分高階筆電將導入單價較高的熱板，有助毛利率成長，整體來看，下半年營運仍不看淡，全年目標年增 15%，續拚創新高。

產能方面，雙鴻目前手機熱板稼動率約 3-4 成，其中原預計熱板月產能將擴增至 1000 萬片，但受到客戶下單力道減弱下，目前月產能縮減至 800 萬片；熱管則已從過去的月產能 200 萬支，增加至 500 萬支。

奇鋐前 8 月營收 256.57 億元，年增 14.58%。展望後市，法人看好，奇鋐上半年受惠新冠肺炎疫情，筆電風扇、散熱模組出貨暢旺，出貨可望延續至下半年，加上下半年為傳統旺季，營運可望維持高檔。