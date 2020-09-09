貨攬業搭海空運價飆漲順風車 台驊8月營收創次高 中菲行創同期新高

貨物承攬業者陸續公布 8 月業績，均繳出亮眼表現，台驊 (2636-TW) 8 月合併營收 12.65 億元，月增 3.75%，年增 31.09%，創單月次高紀錄，而中菲行 (5609-TW) 達 18.12 億元，月增 0.8%，年增 24.38%，創同期新高和單月第 5 高。

台驊表示，8 月海運業務營收 8.04 億元，月增 9.68%，年增 45.4%，主要是因防疫物資、居家辦公、工廠復工和海運傳統旺季帶動成長，同時，海運運價也因長程線缺櫃及缺艙而上漲。

以亞洲出口美國長程線為例，8 月底美國西岸航線運價為每 FEU 3640 美元，月增 15%，年增 125%，而美國東岸航線運價為每 FEU 4200 美元，月增 20%。

台驊認為，由於運輸需求持續暢旺，缺艙缺櫃情況未解，隨著航商自 9 月初起陸續調漲運費價格，美國線運價有望創近 20 年新高。

空運業務方面，隨著電子新品陸續上市，帶動 7-8 月亞洲區間電子零組件運輸需求升溫，加上遠距辦公和遠距教學趨勢帶動筆電和相關電子產品消費增加，台驊 8 月空運營收達 3.27 億元，年增 25.86%。

9 月起進入電子大廠出貨潮，包括半導體、伺服器、手機和筆電等相關電子產品運輸需求將會成長，台驊表示，目前航空艙位供給仍吃緊，已接獲航空漲價通知，價量雙漲可期。