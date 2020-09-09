國銀對綠能產業放款逾1.1兆元 綠色金融2.0強化永續金融

金管會自 2017 年起力推「綠色金融行動方案 1.0」，成果豐碩，據金管會統計至今 (2020) 年 6 月底，本國銀行對綠能產業放款餘額逾新台幣 1.1 兆元。金管會主委黃天牧 8 月中續推出「綠色金融行動方案 2.0」，將永續金融列為重點項目。

為順應綠色金融的國際發展趨勢，並配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，行政院在 2017 年核定金管會所提的「綠色金融行動方案 1.0」，內容涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等 7 大面向。

綠色金融行動方案 1.0 推動至今，截至 6 月底止，本國銀行對綠能科技產業放款餘額已逾 1.1 兆元，比方案推出前增加約 2000 億元。同時，本國銀行、外銀分行及保險業已提供離岸風電業約 2500 億元融資額度。且已核准保險業投資綠能電廠的總金額約 141 億元，2 家壽險業投資風力發電廠 42 億元。此外，已有 6 家本國銀行簽署赤道原則，在亞洲排名第二。

而截至 7 月底，已累計推動 43 檔綠色債券發行，總額約 1153 億元。今管會表示，會持續發展我國綠色債券市場，引導資本市場責任投資。

金管會期望透過金融市場的力量，引導投資人及企業重視永續發展的概念，進而促進整體經濟轉型，因此目前推動的「綠色金融行動方案 2.0」，期程規劃二年半，將透過政策引導金融業及企業重視氣候變遷相關風險管理及強化資訊揭露，並將綠色金融政策的範疇擴展至涵蓋 ESG(環境、社會及治理) 面向。