提列呆帳+金融投資損失 公股金控前8月獲利轉弱

公股金控清理海外授信呆帳加上金融商品評價損失，拖累獲利表現，包括第一金 (2892-TW)、華南金 (2880-TW)，其中華南金前 8 月稅後純益 40.26 億元，年減幅高達 66%，第一金前 8 月稅後純益 122.76 億元、年減幅 12.5%。

華南金 8 月稅後純益 10.7 億元，累計前 8 月稅後純益 40.26 億元，每股稅後純益 (EPS)0.31 元，核心子公司華南銀行、單月稅後純益 10.75 億元，累計前 8 月稅後純益 80.35 億元。

華銀 8 月提列呆帳費用 8.67 億元，主要是美國飯店與寶德能源授信案的呆帳提列，但華銀強調美國飯店授信有十足擔保，資產品質安全無虞。

第一金控 8 月稅後 15.1 億元，較前月減少 25%，累計前 8 月稅後純益 122.76 億元、年減 12.5%，每股稅後純益 (EPS)0.96 元。

第一金表示，單月獲利衰退主要是各子公司業務動能趨緩導致獲利下滑所致，其中核心子公司銀行 8 月稅後純益 13.81 億元、月減 15.7%，主要是金融商品淨收益與股息收入同步減少所致，至於手續費與淨利息收益則相對持平。

一銀表示，銀行 8 月淨呆帳提存約 4.15 億元，其中呆帳提存與回收率與前月相當，累計今年前 8 月 115.03 億元，較去年同期減少 16%。

另外，兆豐金 (2886-TW) 受子公司銀行與證券獲利衰退影響，導致單月稅後 26.23 億元，降至 30 億元以下，累計前 8 月稅後純益 170.65 億元，每股稅後純益 (EPS)1.25 元。