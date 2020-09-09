淡江大橋主橋塔提前2個月合龍 力拚2024年完工通車

淡江大橋今 (9) 日舉行主橋塔鋼管樁圍堰合龍祈福典禮，交通部長林佳龍親自出席，公路總局表示，原定 11 月 11 日才能完成合龍，但因今年無颱風侵擾，因而提前 2 個月完成，預計 2024 年完工通車，屆時將成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。

公路總局表示，淡江大橋於 2014 年動工，分為 3 個工程標，主橋段因流標 7 次，去年 3 月才動工，先施作淡水、八里兩端引道及施工便道、便橋，今年 3 月起邁入河中主橋塔施工。

P130 主塔第 1 支鋼管樁於 4 月 16 日開始施作，林佳龍指出，鋼管樁圍堰工程施工至 9 月 7 日，僅用 144 天即完成，這要歸功於無颱風干擾，使得施工作業能提前於東北季風來臨前完成合龍。

淡江大橋在台灣重大工程中具有指標性，全長約 6 公里，中間預留輕軌路軌，主橋段約 2 公里，是英國知名女建築師札哈．哈蒂 (Zaha Hadid) 生前設計的作品，高度 211 公尺，約 70 層樓高，最大跨距達 450 公尺，完工後將成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。

林佳龍強調，淡江大橋工程 2024 年一定要如期、如質完工，未來民眾不必再繞行關渡大橋，從八里直達淡水，可縮短 15 公里、約 25 分鐘的車程，對疏導車流相當有幫助，也可望促進當地觀光發展。