Q2製造業營收年減4.7% 固定資產增購逆勢連8季正成長

經濟部統計處今 (10) 日公告製造業投資、營運概況調查報告，統計第 2 季製造業營收達 6.36 兆元、季增 7.5%、年減 4.7%，其中，石油及煤製品業年減 46.7%，創調查以來最大減幅；反觀，製造業國內固定資產增購金額持續增加，第 2 季達 3475 億元，季減 0.3%、年增 4.5%，為連續 8 季正成長。

從各行業別分析，統計處表示，電腦電子及光學製品業，受惠疫情帶動居家辦公、教學需求，激勵筆電、伺服器及網通設備廠營收增溫，統計第 2 季營收年增 7.5%，終結連 3 季負成長，電子零組件業也因 5G 通訊、高效能運算、物聯網等應用發展，第 2 季營收年增 11.9%，創歷年同期新高。

傳統產業則受國際原物料價格大跌，普遍呈現衰退，除石油及煤製品業年減超過 4 成外，統計處指出，包含金屬製品業、化學材料業、機械設備業、基本金屬業，皆受疫情衝擊，分別年減 11.7%、26.7%、15.7%、18.6%。

展望未來，統計處表示，下半年進入消費性電子產品旺季，遠距設備需求仍強，加上 5G 基礎建設、高效能運算、物聯網等應用發展，可望帶動資訊電子產業營收續揚，而國際原物料價格緩步回升，傳統產業營收減幅也可望縮減。

另一方面，統計處今也公告第 2 季製造業國內固定資產增購金額，受惠 5G 通訊、高效能運算、遠距應用需求擴增，加上國營事業重大計劃加速，投資金額達 3475 億元，季減 0.3%、年增 4.5%，為連續 8 季正成長，累計上半年國內固定資產增購 6961 億元，年增 6.4%。