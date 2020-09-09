〈稅收統計〉疫情干擾前8月稅收1.56兆元 年減4.1% 創近3年新低

財政部統計處今 (9) 日公布 8 月稅收統計，單月實徵淨額 1276 億元，較去年同期增加 74 億元、年增 6.2%；但受營所稅、貨物稅衰退影響，累計前 8 月稅收 1 兆 5681 億元，較去年同期減少 4.1%，創下近 3 年來新低，也是民國 99 年、金融海嘯以來新低。

統計處副處長陳玉豐表示，受疫情衝擊企業獲利衰退，導致我今年稅收難逃短徵命運，其中營所稅今年在 108 年上市櫃營收減少、未分配盈餘稅率調降，以及企業受疫情影響申請分期或緩繳等因素，今年前 8 月稅收 2898 億元、年減 28.2%。

陳玉豐表示，營所稅目前還有 3499 億元的缺口，今年受疫情影響，企業營收減少，以及分期延期繳稅措施，預期今年營收稅應難達成預算數。

至於貨物稅部份，陳玉豐表示，受汽機車汰舊換新、購買節能家電稅退，以及部分廠商因疫情申請延期分期繳納，統計今年前 8 月稅收 1088 億元，較去年同期 7.5%。

另外，在政府推出振興三倍券帶動下，挹注娛樂稅收回神，在 KTV 與遊樂園營收帶動下，8 月娛樂稅收 1.49 億元，擺脫 5 月谷底逐步回升，累計前 8 月娛樂稅收 10.9 億元。

根據財政部統計，8 月實徵淨額包括證交稅年增 65 億元、營業稅年增 35 億元、營所稅年增 24 億元較多；至於綜所稅則較去年減少 62 億元，衰退幅度較大。

累計前 8 月稅收，主要已營所稅年減 1138 億元、貨物稅年減 88 億元、房屋稅減少 25 億元較多；而證交稅則受惠於台股成交量放大，前 8 月稅收增加 357 億元，成長幅度居所有稅目之冠，營業稅也較去年同期增加 104 億元。