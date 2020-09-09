帆宣、瑞祺電8月營收寫同期高 樺漢同步繳出最強8月

鴻海 (2317-TW) 旗下樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 ，在子公司瑞祺電、帆宣單月寫同期新高下，樺漢 8 月營收 69.23 億元，月增 10.9%、年增 11.1%；累計前 8 月營收 499.53 億元，雙雙同步改寫同期新高。

觀察樺漢旗下主要子公司表現，網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 8 月營收 4.45 億元，月增 10.7%、年增 24.1%；累計前 8 月營收 35.67 億元，年增 45.2%，單月、累計營收雙雙改寫歷史同期最佳。

半導體設備廠帆宣 (6196-TW)8 月營收 22.49 億元，月增 21.8%、年增 25.7%；也寫下歷年同期高，前 8 月營收 153.82 億元，年減 1%。

不過，智慧家居相關的沅聖 (6638-TW)8 月營收 2.9 億元，月減 4.6%、年減 50.5%；前 8 月營收 21 億元，年減 57.1%。

樺漢第三季受惠醫療設備、公共事業訂單強勁，半導體產業需求暢旺，帶動品牌、系統整合業務在手訂單金額雙雙創高；加上設計製造業務也受惠博弈、遠距相關應用出貨成長，公司預估，第三季營收可望季增 10%，全年營收則估持平或略增。