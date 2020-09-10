盤前財經大事搶先讀2020年09月10日

今日操盤前瞻

法說會：華晶科、頎邦

除權息：中興電、金山電

業內人士：蘋果自製晶片將於第４季量產 採用台積電 5 奈米工藝

據媒體引述供應鏈消息指出，蘋果 (AAPL-US) 將在今年首款 Apple Silicon Mac 和下一代 iPad Pro 上，採用自行研發的 A14X 處理器，並委由台積電 (2330-TW)(TSMC-US) 代工。閱讀全文...

國際板債券 8 月爆贖回 1700 億元 小心保單宣告利率再降

低利率環境持續，國際板債券贖回潮不止，據金管會公布最新統計，今年 8 月國際板債券被贖回金額達 57.6 億美元 (折合新台幣約 1700 億元)；累計前 8 月已贖回 397.53 億美元（折合新台幣約 1.17 兆元），比起去年同期大增近 40 倍。閱讀全文...

〈數位教育轉型〉Chromebook 明年總量看增 4 成 宏碁將受惠

全球今年籠罩在疫情衝擊下，意外帶動遠距工作、遠距教學商機大爆發，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (9) 日表示，遠距工作商機逐步趨緩，但遠距教學動能維持高檔，明年市場將再有 4 成成長空間。閱讀全文...

活絡僵屍股交易量 證交所訂三條件篩選個股 鼓勵券商造市

搶救基本面佳，但流動性欠佳的「僵屍股」，證交所宣布將訂定三條件篩選出「優質但流動性不佳」的個股，只要參與造市的自營商符合規範，將依據門檻給予手續費優惠，最低可享 4 折折扣，相關方案預計明年 6 月上路。閱讀全文...

帆宣、瑞祺電 8 月營收寫同期高 樺漢同步繳出最強 8 月

鴻海 (2317-TW) 旗下樺漢 (6414-TW) 昨 (9) 日公告 8 月營收 ，在子公司瑞祺電、帆宣單月寫同期新高下，樺漢 8 月營收 69.23 億元，月增 10.9%、年增 11.1%；累計前 8 月營收 499.53 億元，雙雙同步改寫同期新高。閱讀全文...



