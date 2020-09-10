〈紐約匯市〉美股跌勢稍緩 美元英鎊疲軟 歐元走強

週三 (9 日) 美股開局強勁，風險情緒改善，難以推動避險美元需求，美元回吐部分漲幅，自 4 週高位滑落，市場對無協議脫歐的擔憂日益攀升，英鎊跌至 6 週來低點，而歐洲央行對經濟前景樂觀的消息，進一步推高歐元。

週三 (9 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.21%，來到 93.243。自 9 月初以來，美元指數累計上漲 2%，一些分析師認為美元有望維持近期漲勢。

避險日圓兌美元觸及一週高位 105.83，美元兌日圓上漲 0.17% 至 106.19 日圓。在 COVID 疫苗的消息公布後，避險貨幣日元走強。

英國藥廠 AstraZeneca 傳出下週可能恢復新冠肺炎疫苗試驗後，美股跌勢稍緩、開局強勁，使得避險美元逆轉近日的反彈力道，美元指數若無法突破 93.50 阻力位，下一測試水平為 92.60 。

豐業銀行首席外匯分析師 Shaun Osborne 認為，到年底時美元指數仍將堅挺，理由是投機市場對美元的賭注很高，他還補充，至少在 1980 年代以來，美元在美國總統大選之前傾向於上漲。

美國新冠疫情持續肆虐，美國總統川普今年初接受美國資深記者伍華德（Bob Woodward）專訪時，坦承在疫情早期想淡化新冠病毒威脅，不想造成恐慌。

歐洲央行即將召開政策會議，《彭博》報導，部分決策者對於經濟復甦相當有信心，可能降低今年央行採取更多貨幣刺激措施的必要性。

知情人士透露，由於歐元區私人消費表現遠超預期，歐洲央行將上調對今年 GDP 的預期，但對產出和通膨的最新預期，估計只會較 6 月預期小幅調整。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

消息釋出後，歐元一度觸及 1.1833 日內高點，最新上漲 0.23% 至 1.1806。除非歐元兌美元跌破 1.1767，否則該匯價將結束連 6 天跌幅。

市場普遍預計，歐洲央行將把基準利率維持在 0.00% 不變，並將存款利率維持在 0.50% 不變。ING 在一份報告中表示：「 歐洲央行 6 月預計 2022 年的通膨率將為 1.3%。任何下調將增加額外貨幣刺激措施的可能性。」

OANDA 紐約高級市場分析師 Edward Moya 表示：「對於歐元區復甦，央行似乎仍然存在強烈的樂觀情緒。歐元區或許需要更多的支持，但規模並不如最初想像的那樣糟。」

英鎊跌至六週低點，因英國脫歐後計劃的新立法，令人們擔憂英國與歐盟的貿易談判將脫軌。

油價上漲，推動大宗商品貨幣走高，不利於美元上行。澳幣和紐幣兌美元匯率上漲 0.8%，分別達到 0.7272 美元和 6.3669 美元。

截至週四 (10 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.243。-0.21%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1806 美元。+0.23%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3001 美元。+0.11%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7282 美元。+0.95%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3148 加幣。-0.64%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.19 日圓。+0.17%