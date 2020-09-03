〈紐約匯市〉美8月製造業強勁 美元延續漲勢 歐元、澳幣走跌

在 8 月份強勁的製造業數據推動下，週三 (2 日) 美元延續漲勢，歐元、英鎊和澳幣等 G10 主要貨幣則面臨大幅拋售， 疫情衝擊讓澳洲陷入近 30 年來首見的衰退，在該國釋出第二季 GDP 數據後澳幣應聲走貶。

週三 (2 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.34%，來到 92.648。儘管今日美國 ADP 就業報告遠低於預期，不過在歐元和英鎊的拋售壓力下，美元仍能維持漲勢。

由於美中貿易戰開打，美國工業就業率在新冠疫情前就已開始下滑，在經濟學家預估勞動力市場復甦前景一蹶不振後，該領域失業人數持續擴大。

美國 8 月「小非農」新增就業近 43 萬人 遠低於市場預期。8 月份私營企業新增就業人數報 42.8 萬，遠低於市場預期的 90 萬人，前值則自 16.7 萬人上修至 21.2 萬人。

不過這份就業報告未給美元造成任何壓力，美元週三進一步走強，持穩於 92.50 水平上方。

克利夫蘭 Fed 分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三指出，經濟將恢複強勁勢頭，但就業市場需要幾年時間才能恢複到疫情前的水平。

她說：「要完全復甦經濟，需要貨幣政策和財政措施支持，透過前瞻性指引和資產負債表，能為 Fed 政策帶來更多彈性空間。」

由於昨日美元投資人獲利了結，加上歐洲央行經濟學家 Philip Lane 點評歐元兌美元匯率是貨幣政策最重要指標，歐元自 1.20 關鍵水平回落。

法國興業銀行外匯分析師 Kenneth Broux 表示，Lane 的評論表明，歐洲央行受到歐元走強和美元疲軟的走勢打擊。他暗示，歐洲央行正在密切關注通膨。

Philip Lane 週二晚間在線上會議表示：「歐元兌美元匯率至關重要。如果有什麼力量在左右該匯率，就會影響我們對全球和歐洲的預測，進而影響歐洲央行制定貨幣政策。」

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

週三歐元最高漲至 1.1928；最新下跌 0.47%，至 1.1854，最低跌至 1.1821，波動幅度超過 100 點。歐元 8 月份累計上漲 1.45%，受到美元疲軟提振，歐元延續第五個月走強。歐元兌美元在短短五個月內上漲了 12%。

英鎊刷新日內低點，跌至 1.3290 下方。從英磅消息面來看，歐盟首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 表示，能否達成脫歐協議將取決於英國，歐盟已準備好在漁業問題上作出妥協，但英國仍不肯讓步。

英國央行總裁 Andrew Bailey 稱，他們預計疫情將導致英國 GDP 損失 1.5%。短期通膨有可能高於預期。

英國央行副總裁 Dave Ramsden 表示，如有需要，「我們可以加快 QE 步伐，還有進一步擴大量化寬鬆的空間。」

澳幣兌美元週三走軟，澳洲統計局 2 日公布，第二季 GDP 較前季萎縮 7%，創史上最大季比降幅，而且是 1991 年以來首見連續兩季萎縮，符合「經濟衰退」技術定義，反映疫情衝擊讓澳洲陷入近 30 年來首見的衰退。

WTI 原油疲軟，也使得加幣前景承壓，美元兌加幣試圖在 1.3050 水平獲得更多上行動能。如果成功突破這一水平，美元兌加幣將測試下一個重要阻力位 1.3135。

風險貨幣漲跌互見，挪威克朗兌美元匯率下跌 0.2%；而瑞朗、紐幣兌美元匯率週三幾乎沒有變化。

截至週四 (3 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.648。+0.34%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1938 美元。-0.45%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3352 美元。-0.21%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7375 美元。-0.45%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3073 加幣。-0.14%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.98 日圓。+0.23%