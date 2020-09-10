〈能源盤後〉需求前景持續縮限上漲空間 WTI收復前日半數失土 Brent站回40美元

週三 (9 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油經歷前日 7% 以上大跌後，今日約莫收復一半。但市場因疫情對需求前景的擔憂心情，持續縮限原油上漲潛力。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「週二油價反彈反映出市場已從超賣倉位中恢復過來。隨著大量的恐慌交易被吸收，市場今日處於平衡，導致價格反彈。」

然而，「本週的動盪反映出石油需求巨大的不確定性，全球汽油需求已經呈現出可觀的 V 形復甦，尤其是在美國，但蒸餾油和航空燃料的需求卻難以捉摸。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.29 美元或近 3.5%，收每桶 38.05 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.01 美元或 2.5%，收每桶 40.79 美元。

API 週三公布，上週 (9/4 止) 美國國內原油庫存增加 297 萬桶。EIA 將於週四公布庫存報告。由於週一的勞動節假期，每份報告都延遲一日公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 50 萬桶、汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 增加 30 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 1.1193 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 1.1061 美元。

EIA 週三發布月報，上修其對 WTI 和 Brent 原油今年價格、天然氣價格和美國原油產量的預期。同時，EIA 也將 2021 年石油和液態燃料全球消耗量成長預期，自 8 月份的預期調降 50 萬桶 / 日，降至每日約 9960 萬桶。

週二 WTI 原油期貨價格大跌 7.6%，而 Brent 原油下挫 5.3% 至跌破每桶 40 美元關卡，這樣的拋售反映出市場對需求前景的恐懼，係因美國駕駛季節隨著勞動節結束而告終，而新冠新增病例持續增加。

近期美股暴跌，納斯達克綜合指數週二跌至修正領域，可能引發原油和其他風險資產的拋售潮。但週三美元回落，有利美元計價的大宗商品。

Raj 認為，交易者試圖從 OPEC + 的努力中找到支撐力，OPEC + 正努力讓原油價格不要出現自由落體般大跌，「因此 Brent 原油退出約莫 40 美元的支撐水準，這只是以低門檻的方式進行防禦。」

根據 S&P Global Platts 週三公布的調查，OPEC+ 8 月原油產量較前月增加 171 萬桶，達每日 3463 萬桶。根據 Platts 計算，OPEC + 對減產協議的新配額遵循率為 97%。 (OPEC + 自 8 月起將每日減產規模從 970 萬桶調降至 770 萬桶。)

其他能源產品

10 月交割的天然氣期貨價格上漲近 0.3% ，收每百萬 Btu 2.406 美元。

週四 EIA 將公布天然氣上週庫存報告。