〈台股盤前〉美科技股強彈 指數反彈現生機 留意漲價題材

台股短均線全部失守，但分析師樂觀看待台股走勢，認為盤勢應不至走空，目前先看季線 12372 點支撐，同時，美科技股收高激勵下，證券分析師黃漢成指出，今天指數估將有買盤進場。

黃漢成說，美股特斯拉大漲 10%、蘋果回升 4%，都可望激勵台股多頭，除特斯拉及蘋果概念股表現值得留意，漲價概念股航運、太陽能、風電、鋼鐵等類股都是現階段的市場主流。

昨日台股的綠色能源類股包括世紀鋼 (9958-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、倉和 (6538-TW) 等太陽能、風電相關個股都有表現，在人氣匯聚之下，今天盤中可望再起攻勢。

今天美股指數表現上，美股道瓊指數上漲 439.58 點，或 1.60%，收 27,940.47 點。標普 500 指數上漲 67.12 點，或 2.01%，收 3,398.96 點。那斯達克指數上漲 293.87 點，或 2.71%，收 11,141.56 點。費城半導體指數上漲 61.00 點，或 2.89%，收 2,169.61 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股不至走空，且昨日台股是下跌量縮的格局，顯然是漲多拉回的技術性修正。

黃漢成指出，台股目前月線下彎且遭跌破，造成台股在上檔面臨極大的賣壓，指數逼近 12144 的近期低點，隨著個股 8 月營收陸續公布，也成為判斷各公司下半年營運的重要指標之一。

市場重大訊息部分，全球最大的 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 9 日公告返台在南科園投資先進軟板廠的規模，預計第一期計畫將投資人民幣 27.39 億元 (折合新台幣 117.21 億元)，最快在今年底取得用地並於 2021 年動工，並在 2023 年完工投產。

聯發科 (2454-TW) 看好後續 Chromebook 市場將快速發展，將在 2021 年上半年推出 6 奈米製程的 ARM 架構處理器。聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑指出，在疫情改變消費者生活狀況下，看好未來 Chromebook 市場將有望倍數成長，聯發科將以最完善的整合性平台搶攻這波商機。

瀚宇博 (5469-TW)8 月營收再升溫達 42.32 億元、月增 7.08％、年增 8.83％，單月營收創 2018 年 9 月以來新高。法人表示，看好 NB、平板需求延續至第三季，遊戲大廠新主機也在拉貨，以及網通產品穩定挹注動能，預估瀚宇博 2020 年業績創高可期。