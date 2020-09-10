雙鴻手機客戶追單+臉書谷哥大單續強 上修本季預估 Q4更好

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 原預期，受到今年手機市場疲軟影響，第 3 季營運將持平第 2 季，不過，疫情趨穩下，韓系手機客戶拉貨力道回溫，加上 5G 高速傳輸帶動散熱需求強勁，以及既有伺服器需求推升，上調本季營運展望。

雙鴻為韓系手機品牌主要供應商之一，今年受到新冠肺炎疫情、美中貿易戰持續蔓延，手機需求疲軟，客戶訂單量也減少，壓抑本季營運；不過，近期需求顯著回溫，第三季營運估可優於第二季，第四季也將更好。

根據雙鴻 7、8 月合計營收 21.28 億元來看，與第 2 季營收 29.9 億元僅有 8.62 億元缺口，據悉雙鴻 9 月營收可望維持 10 億元，第 3 季營收可望季增 5% 以上。

另外，雙鴻同樣受惠伺服器需求帶動，尤其疫情帶動宅經濟、電競與雲端需求增加，雙鴻旗下品牌客戶包括 Facebook、AWS 及 Google，占出貨比重約 5 成，其中 Facebook 需求最強，全年伺服器營收仍可年增 15%。

雙鴻 8 月營收 10.03 億元，月減 10.78%，年增 10.72%；前 8 月營收 73.57 億元，年增 13.54%；營收比重方面，筆電占 36%、電競占 34%、手機占 8% 及伺服器占 16%。