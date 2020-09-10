Chromebook需求強 華邦電訂單看至明年Q1

Chromebook 需求暢旺，華邦電 (2344-TW) 為記憶體供應商之一，目前客戶需求已可看至明年第一季；隨著 Chromebook 需求力道續強，明年出貨量持續看增。

Google 昨 (9) 日宣布攜手廣達 (2382-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯發科 (2454-TW) 共組 Chromebook 產業鏈，宏碁董事長陳俊聖表示，教育 Chromebook 需求相當強勁，訂單能見度已達明年，目前天天向代工廠追單，仍無法滿足客戶需求。

聯發科也看好，Chromebook 應用處理器今、明兩年將以倍數成長，明年也將再推 6 奈米高階處理器，強化產品線。

華邦電也是 Chromebook 供應鏈之一，今年以來同樣受惠 Chromebook 需求大增，目前客戶需求已看至明年首季。

華邦電原先預期，雖然 Chromebook 第三季需求持續強勁，但伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第四季整體需求動能才會再度向上，下半年營運將先蹲後跳。

不過，由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動華邦電第三季營收續揚，8 月營收更月增 7.5%，攀近 11 個月新高，也因第三季華為拉貨動能強，營收基期墊高，華邦電預期，第四季營收可能持平第三季。