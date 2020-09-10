機殼廠8月營收不同調 可成年減12% 鎧勝-KY年增22%

機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (10) 日雙雙公布 8 月營收，達 77.24 億元、40.64 億元，年減 11.61%、年增 21.62%；可成受 iPhone 出貨遞延，旺季效應不顯著，鎧勝 - KY 則受惠筆電、平板需求強，營收較去年同期成長，產品組合差異下，兩大廠營收不同調。

可成 8 月營收 77.24 億元，月減 1.63%，年減 11.61%，累計前 8 月營收 557.3 億元，年增 13.05%；鎧勝 - KY 8 月營收 40.64 億元，月增 32.76%，年增 21.62%，累計前 8 月營收 238.84 億元，年增 11.05%。

展望第三季，可成認為，雖然手機受新舊產品交替延長影響，但筆電及平板需求持續成長，預期第三季營收仍可優於第二季。

鎧勝 - KY 則受惠居家辦公趨勢確立，筆電、平板需求強勁，加上去年比較基期低，營收較去年成長。

展望後市，隨著蘋果新品發表會將在 9 月中旬舉辦，外界預期，蘋果相關新品將在 9 月、10 月陸續出貨，將挹注相關供應鏈包括機殼廠營運。