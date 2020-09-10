中保科8月營收11億元 月增2%

中保科 (9917-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 11.4 億元，月增 2.33%、年減 2.34%，公司指出，集團旗下的立保保全受惠政府的振興三倍券政策，從發放到回收都需要專業護鈔保全協助，推升立保保全出現營收的大幅成長，目前，中保科也推出結合臉部辨識「通道型」體溫感測儀上市，配合防疫。中保科累計 2020 年前 8 月營收爲 89.85 億元、年增 0.74%。

中保科主管指出，政府發動的振興三倍券政策，從發放到回收都需要專業護鈔保全協助，立保保全以運鈔規格護送三倍券，並收回使用過的三倍券，再進整鈔中心清點，點券員會開立兌付單據供保全員連同三倍券送至銀行兌付，最後匯款給客戶，以一條龍的服務方式，也省去客戶跑銀行兌付三倍券的時間。

全台疫情雖有緩和，但中保科主管指出，進入秋季，只怕流感和新冠肺炎疫情再起，目前包括醫療院所和高科技廠房對於防疫的高需求持續攀高。中保科推出「通道型」的高精密體溫感測攝影機，不只能結合臉部辨識功能，還可辨別訪客是否有戴口罩，並同時進行體溫感測。

中保多功能感測攝影機可藉由臉部辨識，辨別訪客是否具有進入的權限，且結合門禁、考勤管控，同時間感測 16 人，穩定性高，可有效協助不同場所打造非接觸性健康偵測站，市場詢問度相當高。

中保科投入「智慧城市」建置有多年經驗，本身對於車流、人流、廣播、防災等各種運用技術純熟，而這些城市管理的運用，在本次疫情管控上，也得到極佳成果。例如人流、車流的管控，就是「熱區管理」的最佳幫手。中保科指出，在後疫情時代，可以利用來避免過多人潮聚集，而「人流控制」更可成為商家的營運參考。

中保科 2020 年上半年財報稅後純益爲 10.65 億元， 較去年同期微幅成長，每股

純益爲 2.42 元。