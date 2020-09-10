8家國銀踩印尼最大手機廠授信地雷 海外授信今年踩雷突破百億元

8 家國銀今 (10) 日驚爆踩到印尼最大手機廠授信地雷，曝險金額達 9300 萬美元。由於今 (2020) 年受到新冠肺炎疫情影響，國銀海外授信頻頻踩雷，據金管會最新統計，國銀海外通報的授信踩雷案件今年已達 20 幾件、金額達 4 億美元多，折合新台幣突破百億元，件數和金額雙雙都比去年增加一倍，顯示國銀海外市場授信案風險大增。

近期印尼最大手機通訊設備廠 Tiphone Mobile Indonesia PT 聯貸案驚傳踩雷，總聯貸的曝險金額達 9300 萬美元，約當新台幣 27 億餘元，已發生違約近三個月，牽連多達 8 家國銀，包括合庫、中信銀、兆豐銀、第一銀、玉山銀、台新銀、彰化銀及上海商銀。

據初步調查，其中，合庫參貸額最大，達 2000 萬美元（約 6 億台幣），其次是中信銀、兆豐銀也各有 1000 萬美元（約 3 億台幣），除此三家銀行須向銀行局通報重大偶發案件之外，其餘參貸額度都在 250~450 萬美元不等。由於該聯貸屬無擔保信貸，沒有擔保品可抵償債務，因此各銀行決定在 9 月以前陸續提列損失，恐衝擊國銀第 3 季獲利。

而針對 PT 聯貸案，金管會指出，目前已收到合庫銀的重大偶發通報，其餘公司尚未通報，由於該印尼手機廠從今年 4 月開始沒按期繳息，因此已進入訴訟過程，要等聯貸集團做處理，每家銀行會再評估狀況進行後續動作。

至於今年整體國銀踩雷狀況，金管會表示，從 2015 年起，為有效控管國銀海外、大陸授信風險，要求海外、大陸債權或投資損失達 1000 萬美元以上必須納入重大偶發通報項目。據銀行局統計，2019 年全年國銀通報重大偶發的放款預期損失案件為 10 幾件、金額達 2 億多美元，約新台幣 59 億元。但今年受疫情影響，今年以來至 9 月 10 日止，國銀海外通報踩雷案件已達 20 幾件、金額達 4 億美元多，折合新台幣突破百億元。