教育、電競需求旺 宏碁8月營收年增逾3成登近五年新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收，受惠教育 Chormebook、電競筆電需求暢旺，單月合併營收達 272.73 億元，月增 17.4%、年增 34.9%，創 2015 年 9 月以來單月新高紀錄，展望未來，董事長陳俊聖表示，筆電供不應求，訂單能見度可看到明年。宏碁累積今年前 8 月合併營收達 1649.71 億元、年增 11.2%。

從個別產品線分析，宏碁表示，8 月各產品線皆成長，其中 Chromebook 營收年增 59.6%、電競產品營收年增 87.8%、顯示器營收年增 49.4%，從區域來看，泛美、泛歐區成長動能延續，營收皆年增逾 5 成，泛亞區也逐步恢復成長。

宏碁董事長陳俊聖表示，疫情推升在家工作、學習等遠距需求，除了客戶積極催單外，宏碁也比照三餐向代工廠廣達 (2382-TW) 催貨，但仍無法滿足客戶需求，其中，教育 Chromebook 需求相當強勁，訂單已可看到明年。

市調機構集邦 (TrendForce) 今也釋出最新調查，看好疫情帶動遠距商機將延續至第 3 季，估宏碁第 3 季出貨量將達 430 萬台，季增 21%。