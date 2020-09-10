疫情衝擊 前8月IPO籌資金額腰斬 現增搶錢超越去年全年

新冠肺炎疫情今 (2020) 年影響全球經濟，資本市場連帶也受到衝擊，今年上半年全球 IPO 家數整體減少 16%，台灣的籌資動能也難逃下降，金管會今 (10) 日公布今年前 8 月 IPO 家數僅 14 家恐難達全年目標，IPO 籌資金額僅 56.8 億元、比起去年呈現腰斬；不過，現金增資籌資金額卻暴增、已超越去年全年。

證期局副局長蔡麗玲表示，去年受到美中貿易戰、英國脫歐、香港反送中等影響，資本市場大幅波動，根據世界貿易聯合會 (WFE) 的統計，去年全球 IPO 家數減少 25%；我國去年整年 IPO 家數共 39 家、籌資金額約 280 億元。

金管會原本訂定今年的 IPO 目標數是 52 家，其中，證交所的上市 IPO 是 24 家、櫃買中心的上櫃家數是 25 家。

據金管會統計近三年 IPO 狀況，2018 年掛牌家數 62 家、籌資金額 235 億元，2019 年只剩 39 家、280 億元，2020 年前 8 月更少，只剩 14 家、56.8 億元，呈現掛牌家數和籌資規模逐年減少的趨勢。

今年前 8 月 IPO 家數腰斬，要達陣目標數機會渺茫，對此，蔡麗玲表示，目標家數是「申請家數」，而不是已掛牌家數，從年初到現在已提出申請的共 24 家，離目標還有一些距離，會繼續努力。

儘管 IPO 近三年逐年衰退，但上市櫃公司現金增資等情況卻呈現爆增，2020 年前 8 月共有 190 件、現增籌資金額 5724.5 億元，不僅比去年同期的 169 件多，現增籌資金額更已超越去年全年的 5674.6 億元。

此外，金融總會日前公布的金融建言白皮書中建議掛牌募資應彈性化，金管會正在研議放寬 IPO 條件，針對現行 IPO 條件挑整後做常態性的鬆綁，不會只是暫時性的鬆綁，具體細節正在研議中，預計今年底前會提出。