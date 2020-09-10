華晶科開發新市場 最快Q4展效益

華晶科 (3059-TW) 經歷多次轉型，產品已自數位相機發展到醫療、物聯網及安控領域，其中醫療產品受需求強勁帶動，表現最突出，華晶科今 (10) 日法說會強調，許多開發新案將在第四季起展現效益。

華晶科第二季稅後純益為 5035 萬元，年增 1.7 倍，每股純益為 0.19 元，上半年稅後純益為 8182 萬元，年增 82.65%，每股純益為 0.31 元。

華晶科產品開發已發展到醫療、物聯網及安控領域，醫療產品是以自身光學技術及鏡頭生產的拋棄式內視鏡醫療產品為主，應用包括支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡、腸胃鏡等開發，其中支氣管鏡、咽喉鏡已在出貨，十二指腸鏡也小量出貨中，腸胃鏡則在開發中，目前公司是客戶主要供應商。

華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心技術進行轉型，就產品別來看，今年上半年 OEM 業務佔華晶科營收比重從去年同期的 35% 降至 34%，醫療產品佔比從去年同期的 32% 上升至 33%，車用從去年同期的 9% 上升至 14%，ISP 從去年同期的 7% 上升至 9%，相機、鏡頭占比則由去年同期的 17% 降至今年 10%。

華晶科今 (10) 日公告 2020 年 8 月營收 5.22 億元，月減 2.5%，年減 3.05%，累計 2020 年 8 月營收 36.95 億元，年減 14.37%。