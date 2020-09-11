盤前財經大事搶先讀2020年09月11日

今日操盤前瞻

歐盟財長會議

美國 8 月 CPI

德國 8 月 CPI

法說會：南染

除權息：大成鋼、新巨、第一店、力致、尚凡

「瘦身版刺激法案」遭封殺 美參院表決未過基本門檻

美國參議院週四 (10 日) 針對 5000 億美元的「瘦身版」新刺激法案 (Skinny bill) 進行表決，由於兩黨僵局持續，參院以 52 對 47 票遭到否決，未能通過此案需要的 60 票的門檻。閱讀全文...

8 家國銀踩印尼最大手機廠授信地雷 海外授信今年踩雷突破百億元

8 家國銀驚爆踩到印尼最大手機廠授信地雷，曝險金額達 9300 萬美元。由於今年受到新冠肺炎疫情影響，國銀海外授信頻頻踩雷，據金管會最新統計，國銀海外通報的授信踩雷案件今年已達 20 幾件、金額達 4 億美元多，折合新台幣突破百億元，件數和金額雙雙都比去年增加一倍，顯示國銀海外市場授信案風險大增。閱讀全文...

中華電 8 月 EPS 0.35 元重返單月獲利王 台灣大坐穩前 8 月冠軍

電信三雄公布 8 月自結，中華電 (2412-TW) 8 月每股純益 0.35 元，重返單月獲利王寶座，擠下台灣大 (3045-TW) 的 0.33 元及遠傳 (4904-TW) 0.22 元；前 8 月仍由台灣大坐穩冠軍，每股純益 2.96 元，贏過中華電 2.88 元、遠傳 1.81 元。閱讀全文...

英歐召開緊急會談 歐盟委員會副主席：英國已嚴重破壞雙方信任

歐盟執委會副主席 Maros Sefcovic 週四 (10 日) 前往倫敦進行緊急談話後表示，通過《內部市場法案》將違反脫歐協議及國際法，呼籲英國政府在月底前撤回該法案，並稱英方已嚴重破壞與歐盟間的信任。閱讀全文...

阿斯利康暫停疫苗試驗 世衛：這敲醒了警鐘

週三 (9 日) 英國阿斯利康 (AstraZeneca) 疫苗試驗緊急喊卡，受測者於臨床試驗中疑似發生副作用，導致安全擔憂浮出水面，世界衛生組織 (WHO) 週四 (10 日) 回應，這敲醒了警鐘。閱讀全文...