國銀前7月對中小企業放款4950億元創史上新高 這三家最挺紓困

金管會今 (10) 日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至 2020 年 7 月底止，國銀對中小企業放款餘額達 7 兆 3929 億元，單月大增 1488.54 億元，創下今年單月最高紀錄，更有機會創下史上新高；累計今年前 7 月國銀對中小企業放款達 4950 億元，同寫史上最大，已超越年度目標，達標率高達 165%，其中合庫銀、台企銀及玉山銀等 3 家放款最多。

今年受到疫情衝擊，政府陸續推動各項紓困融資措施，國銀積極配合政策拚命放款融資，國銀對中小企業放款每月都有顯著成長，今年前 7 月國銀對中小企業放款戶數達 38 萬 3000 戶，較去年底的 29 萬 1000 戶，增加 9 萬 2000 戶。

金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而今年設定在 3000 億元，今年前 7 月國銀對中小企業新增放款大增 4950 億元，超越 2010 年紀錄、創下史上新高紀錄，累計目標達成率達 165.01%，遠超越當初設定的目標達成率，可望創下史上新高達成率。

觀察放款前 3 大銀行，今年以來到 7 月底為止，對中小企業放款最多的銀行有 3 家，依序為合庫銀行（641.39 億元）、台企銀（473.23 億元）及玉山銀（417.98 億元），是放款增加最多的 3 家銀行。

金管會表示，截至今年 7 月底止，國銀對中小企業放款餘額達 7 兆 3,929 億元。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 64.49%，占民營企業放款餘額比率為 66.79%，分別較 6 月底比率增加 0.59 及 0.53 個百分點；另外，截至 7 月底止，中小企業放款平均逾期放款比率為 0.39%，低於 6 月底。