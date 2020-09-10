台鋼集團8月營收 久陽創新高 沛波寫同期最佳

台鋼集團旗下鋼廠 8 月營收相繼出爐，其中久陽在布局循環經濟及併購效益發酵下，月營收續創高，沛波也改寫同期最佳，不過，榮剛受航太客戶訂單保守影響，營收失守 6 億元，來到 54 個月的新低。

螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW)8 月在併購效益持續發酵下，月收 2.37 億元，月增 34.6%、年增 148%；前 8 月營收 8.59 億元，重返成長，年增 7.1%。久陽表示，布局循環經濟的多元效益將持續顯現，後續業績可望續創新高。

鋼筋加工廠沛波 (6248-TW)8 月營收 2.28 億元，寫同期最佳，月增 1.2%、年增 17.7%；累計前 8 月營收 20.31 億元，年增 4.3%。沛波指出，第三季因有雨季、工地缺工影響，但並且創下歷年同期新高，顯示待天氣好轉後業績就會重返成長軌道。

扣件廠春雨 (2012-TW)8 月營收 6.5 億元，月減 2.8%、年減 18.1%；前 8 月營收 50.93 億元，年減 18.3%。春雨表示，8 月因中國南方洪災、台灣雷雨不斷，兩地扣件類產品出貨有所延遲，但隨影響因素淡化，加上第四季進入傳統旺季、產品價格還有調漲空間下，對營運展望樂觀。

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW)8 月營收 5.93 億元，失守 6 億元，寫下 54 個月新低，月減 6%、年減 38.6%；前 8 月營收 54.58 億元，年減 24.9%，而因應疫情導致客戶訂單仍保守，榮剛也積極拓展產品組合及取得認證，未來在亞太市場計畫拓展基礎工模具鋼的銷售外，轉投資的宏剛精密也拿到 AS-9100D 航太品保系統認證以及 Honeywell 航太件鍛造及加工供應商認證，強化接單實力。