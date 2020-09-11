〈慧友展望〉轉型智慧監控邁入收割期 明年拚轉盈

安控廠慧友 (5484-TW) 近年開始積極布局邊緣運算，轉型成智慧監控工控產業，已打入美國、台灣多家大型車用、運輸廠商，且產品陸續出貨，加上與英特爾、輝達合作推出網路錄影機 (eIPV) 平台也已見初步成效，轉型已開始發酵，法人看好明年將進入收割期、營運力拚轉盈。

慧友看好 AI、5G、邊緣運算商機，轉型成智慧監控的工控產業，並整合旗下工業電腦公司，打入英特爾、輝達平台供應鏈，該平台相較於傳統網路錄影機平台使用系統單晶片 (SoC)，資料需上傳雲端才能進一步分析，且無法處理大量資料；慧友與英特爾、輝達合作的平台則導入 AI，未來前端攝影機已可進行分析。

此外，慧友的邊緣運算監控產品，也應用在車載上，包括鐵路、地鐵、大卡車、巴士、交通車等，且多為客製化產品。慧友表示，由於車載相關安控產品，光是開發與測試，至少需要 6-12 個月時間，不過一旦取得客認可後，將成營收穩定來源。

慧友指出，目前美國與台灣為主要出貨地區，占整體營收比重約 30-40%，原預期隨著產品進入量產最後階段，今年營運有望轉盈，不過受到疫情影響，出貨受阻，估轉盈目標將遞延至明年。

慧友 8 月營收 2663 萬元，月增 2.65%、年增 37.28%；累計前 8 月營收 1.95 億元，年減 5.51%。