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「瘦身版刺激法案」遭封殺 美參院表決未過基本門檻

鉅亨網編譯羅昀玫
「瘦身版刺激法案」遭封殺 美參院表決未過基本門檻。(圖片：AFP)
「瘦身版刺激法案」遭封殺 美參院表決未過基本門檻。(圖片：AFP)
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週四 (10 日) 美國參議院針對 5000 億美元的「瘦身版」新刺激法案 (Skinny bill) 進行表決，參院以 52 對 47 票遭到否決，未能通過此案需要的 60 票的門檻。

由於兩黨僵局持續，參議院以 52 比 47 的投票結果未能推進瘦身版刺激法案，參議院民主黨全員以及一名共和黨員反對這項計畫。

今年 5 月，眾議院民主黨通過規模 3 兆美元的《英雄法案》(HEROES Act)，其中包含發放到明年的每週 600 美元失業補助金和新一輪經濟補助款，然而在參議院受阻，共和黨遂於 7 月推出 1.3 兆美元的紓困計畫《治癒法案》(HEALS Act)。

但隨著兩黨僵局持續，美國參議院共和黨本週推出「瘦身版」的新刺激法案 (Skinny bill)，規模大約落在 5000 億至 7000 億美元之間。

該法案包括恢復失業保險每週 300 美元，相當於 7 月底到期的每週 600 美元救濟金的一半，並批准新的小企業貸款，將資金用於學校和新冠檢測、治療和疫苗。

但不包括直接支付給個人 1200 美元的生活津貼，沒有為多州政府的財政拮据提供新救助，也沒有為租金、抵押貸款援助和糧食援助提供資金

參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默認為，新 (瘦身版) 法案是遠遠不夠的，因為它沒有包括州和地方政府救濟金和糧食援助等措施。

參議院多數黨領袖麥康奈爾回應：「他們 (民主黨) 可以告訴美國家庭，他們更關心政治，而不是幫助他們。」

2020 年美國大選前倒數計時中，越來越多人對立法者是否有能力批准更多的刺激法案感到存疑。

儘管如此，眾議院議長佩洛西週四表示，她希望國會能在 11 月 3 日美國大選前通過新一輪刺激法案。

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