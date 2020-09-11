英歐召開緊急會談 歐盟委員會副主席：英國已嚴重破壞雙方信任

歐盟執委會副主席 Maros Sefcovic 週四 (10 日) 前往倫敦進行緊急談話後表示，通過《內部市場法案》將違反脫歐協議及國際法，呼籲英國政府在月底前撤回該法案，並稱英方已嚴重破壞與歐盟間的信任。

在英國提出《內部市場法案》，明確表示將違反國際法後，歐盟委員會副主席 Maros Sefcovic 週四 (10 日) 前往倫敦，與主導脫歐策略的英國內閣辦公室部長 Michael Gove 召開緊急談話。

Sefcovic 會後發布聲明表示：「英國所提出法案，已嚴重破壞其與歐盟之間的信任，如今必須由英國政府來重新建立這種信任。」

英國政府週三 (9 日) 公布《內部市場法案》(The Internal Market Bill)，就北愛爾蘭海關、國際援助等議題進行更動，強生受質詢時表示，該法案意在確保英國市場的完整性，同時保障北愛爾蘭和平，英國官員承認，強生政府試圖單方面修改脫歐協議。

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 此前表達強烈擔憂，稱若法案獲英國國會通過，去年的脫歐協議將被推翻，此舉恐違反國際法，並破壞雙方的貿易談判。

歐盟執委會發言人曾在會談前表示，歐盟希望英國能就全面、及時執行脫歐協議進行澄清。

除了英國、歐盟間的協議僵局，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 亦警告，若英國採取任何行動破壞國際法，美國國會絕對不可能通過美英貿易協議。