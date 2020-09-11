美國經濟最大的隱憂？葛林斯潘：通膨和預算赤字

週四 (10 日) 前美國聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 受訪時表示，他對美國最大的經濟擔憂是通膨和預算赤字。

逐年產生預算赤字就像滾雪球般越來越大，聯邦政府支出不平衡已然失控。截至今年 7 月，2020 年美國財政赤字總計 2.45 兆美元。

葛林斯潘擔心通膨和川普政府不斷算竄升的預算赤字。他表示：「我總體來看，很遺憾美國通膨前景是負面的，本質上是政府津貼擠出了私人投資和生產力成長的結果。」

美國國會預算辦公室 (CBO) 週三最新預測中提到，受到疫情影響，2020 財年聯邦預算赤字將達 3.3 兆美元，占國內生產總值 (GDP) 的 16%，為第二次世界大戰以來最高，而明年舉債將超過 GDP。

關於新冠肺炎，葛林斯潘稱：「我們所知甚少，所以我們假裝很多。」

葛林斯潘稱：「我們確實對退休規模的驚人成長有進一步瞭解，但川普政府可能低估未來的赤字規模。」

此外，葛林斯潘對 Fed 的「平均通膨目標制」政策保留意見。

聯準會主席鮑爾上月 27 日全球央行年會上宣布，Fed 將採取平均通膨目標架構，可能會在一段時間內將通膨目標鎖定在略高於 2% 的水準，來支持勞動力市場和更廣泛的經濟。鮑爾當時稱，認為這是對貨幣政策的穩健更新。

葛林斯潘回應：「我不想捲入這些事情，也不想插手其中。從目前我所能判斷的情況來看，那邊進展順利。」