二戰以來最高！美預算赤字飆3.3兆美元 明年舉債超過GDP

美國國會預算辦公室 (CBO) 週三最新預測中提到，受到疫情影響，2020 財年聯邦預算赤字將達 3.3 兆美元，占國內生產總值 (GDP) 的 16%，為第二次世界大戰以來最高，而明年舉債將超過 GDP。

週三 (2 日) CBO 表示，今年的預期赤字額達 3.3 兆美元，將相當於 GDP 的 16%，為 1945 年以來最大赤字，且高於 2019 年的 4.6%，但仍低於 4 月初步估計的 3.7 兆美元。

隨著新冠疫情影響，各州祭出居家防疫令後，國會提出紓困來支援就業和企業，CBO 估計本財年美國政府支出將躍升 6.6 兆美元，

CBO 最新預估顯示，2020 年財年聯邦債務將達到 GDP 的 98%，而截至 2021 年 9 月財年中，聯邦債務將達 21.9 兆美元，相當於 GDP 的 104.4%。

逐年產生預算赤字就像滾雪球般越來越大，CBO 預估到 2030 年底，聯邦舉債將增至 33.5 兆美元，佔 GDP 的 109%。

CBO 最新預測並未包括國會可能考慮的新一輪刺激法案，規模可能超過 1 兆美元，目前美國民主黨和共和黨對紓困規模、內容仍有嚴重分歧。