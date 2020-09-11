美財政部祭新制裁！微軟：中俄伊三國駭客鎖定川普、拜登

週四 (10 日) 微軟最新調查結果顯示， 與中國、俄羅斯和伊朗有關的駭客，正企圖對川普和拜登競選團隊發動網路攻擊，有意影響美國總統大選。

微軟披露調查結果同日，美國財政部對三名與俄羅斯政府有關聯的人士和一名烏克蘭議員 Andrii Derkach 實施新制裁，原因是他們試圖干預 2020 年美國總統大選。

微軟週四公佈最新調查結果，自 2016 年美國總統大選以來，駭客從未停止干預美國政治，他們只是更聰明地掩蓋自身行為。

國土安全部代理秘書沃爾夫 (Chad Wolf) 週四最新聲明：「聯邦政府和私營部門聯手打擊外國惡意分子，微軟聲明重申我在最近的國情咨文中所說的，即來自中國、伊朗和俄羅斯等國的駭客正試圖破壞我們的民主並影響美國總統大選。」

微軟表示，俄羅斯駭客已經改變了策略，並瞄準了美國 200 多家組織，其中包括與共和黨和民主黨競選陣營有聯繫的人。

微軟稱，在 2016 年駭客使用魚叉式網路攻擊，即發送定制的資訊來誘使受害者點擊惡意連結，但近幾個月來，這些駭客嘗試以暴力猜測密碼的方式攻擊，駭客為了掩蓋他們的蹤跡，每天都要更換 1000 個不同的 IP 位址，並增加大約 20 個新 IP 位址。

微軟說，在今年 3 月至 9 月期間，中國駭客發起了數千次攻擊，並成功使約 150 人中毒，駭客攻擊的目標是與美國總統競選活動有關聯的人，並曾試圖攻擊民主黨總統候選人拜登競選陣營有關的人，但沒有成功。

微軟還表示，5 月至 6 月期間，伊朗駭客一直試圖攻擊川普競選團隊以及川普政府官員的帳戶。

川普競選連任團隊副全國發言人麥唐納 (Thea McDonald) 稱，我們與我們的合作夥伴，微軟和其他公司緊密合作，以減輕這些威脅，我們非常重視網路安全，但不便公開我們的反制行動。

美國財政部出手新制裁

美國財政部週四對三名與俄國關聯的人士和一名烏克蘭議員實施制裁，因其試圖干預 2020 年美國總統大選。

美國財政部於週四最新聲明中稱，烏克蘭議會議員 Andrii Derkach 是一名活躍的俄羅斯間諜，10 多年間和俄羅斯情報機構有密切聯繫。

財政部在一份聲明中說：「俄羅斯使用廣泛的影響手段和行為影響美國選舉過程，包括針對美國總統候選人。」

財政部稱：「至少從 2019 年底到 2020 年中期，Andrii Derkach 發起了一場秘密影響力運動，重點是在即將到來的 2020 年總統選舉中散佈有關美國官員虛假和未經證實的論述。」