〈紐約匯市〉ECB如預期按兵不動 歐元鞏固漲勢 英鎊創下最大單週跌幅

歐洲央行 (ECB) 週四 (10 日) 一如市場預期維持利率和購債規模不變，更稱不會干預歐元走強，歐元升至一週來高點；美元漲勢則受到抑制，僅小幅走強；英國無協議脫歐的風險與日俱增，週四英鎊重貶，創下６個月來最大單週跌幅。

週四 (10 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.14%，來到 93.385。美元指數已經從一個月高點 93.70 回落，在 93.00 附近的支撐位承壓。分析師預計美元將保持在 200 日均線 97.31 下方。

科技股持續反彈，風險情緒受提振，令投資人轉向高風險資產，抑制美元漲勢，美元前一交易日觸及 4 週高點後，早盤一度跌至 4 日低點，測試 92.80 水平。

失業數據也不利於美元上行。美國勞工部週四 (10 日) 盤前公布最新失業數據，截至上週，美國初次申請失業金人數為 88 萬人，與前值持平，且不如市場預期，續領失業金人數亦微升至 1339 萬人，略高於前值。

接受路透社調查的經濟學家此前預計初次申請失業金人數為 84.6 萬人。

歐洲央行 (ECB) 週四 (10 日) 召開利率會議，維持三大主要利率不變，且將持續執行疫情緊急購債計劃 (PEPP)，一如市場預期。針對歐元近期漲勢，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 也表示，將密切監控匯率走勢，但不會設立特定匯率目標。

歐元兌美元一度觸及一週來高位 1.1917 美元，最新上漲 0.14% 至 1.1818 美元。歐元今年高點為 1.2014 美元，自 6 月低點以來，歐元已累計上漲約 6%。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

丹斯克銀行 (Danske) 指出，歐洲央行的利率決策有望激勵歐元兌美元在下週聯準會 (Fed) 會議前，重回 1.20 大關。

「我們相信歐元兌美元有望重返 1.20 大關，並且在３個月內上行測試 1.23 水平。」分析師說道。

他補充：「拉加德提過央行已經討論過匯率對通膨前景的影響，因此歐元可能會隨著經濟復甦，延續近期漲勢，且 ECB 預計不會出手介入。」

花旗分析師認為，央行若偏向鴿派政策，則可能阻礙歐元上行，並為今年下旬可能的寬鬆政策奠定基礎。

儘管拉加德警告歐元區前景充滿不確定性，歐洲央行仍微幅上調 2020 年經濟增長預期，自 6 月的 - 8.7% 上調至 - 8%，並預計 2021 年 GDP 增長 5%，2022 年增長 3.2%。

投資人如今將焦點轉向 9 月 15 日至 16 日的 Fed 利率政策會議。

英鎊兌美元週四 (10 日) 一度跌至 7 週低點 1.2777 美元，英國與歐盟的貿易談判破裂可能性大增，市場擔憂這將打壓匯率，週四英鎊大跌 1.45%，至 1.2811 美元。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐盟執委會副主席 Maros Sefcovic 指出，英國推出的《內部市場法案》(The Internal Market Bill) 違反脫歐協議及國際法，呼籲英國政府在月底前撤回該法案，並稱英方已嚴重破壞與歐盟間的信任。

然而英國首相強生拒絕回徹該法案，使得英鎊前景承壓，英鎊兌歐元也跌至五個多月低點，至 92.70 便士。

英國政府週三 (9 日) 公布《內部市場法案》(The Internal Market Bill)，就北愛爾蘭海關、國際援助等議題進行更動，意在確保英國市場的完整性，同時保障北愛爾蘭和平。

然而英國違背與歐盟的國際承諾，恐怕有損聲譽並危及它與其他國家之間的貿易協議。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 就表示，如果英國違反與歐盟的國際條約，破壞了和平協議，那麼美國和英國的貿易協議也很難在國會表決通過。

中國政治衝突頻傳，除了與印度士兵發生暴力事件，近日澳洲更吊銷兩名中國學者簽證，市場擔憂中澳兩國外交關係日益惡化。

週四澳幣兌美元跌至 0.7268 美元，與此同時，投資人正密切關注澳洲維多利亞州爆發的新冠肺炎疫情。

截至週五 (11 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.385。+0.14%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1818 美元。+0.14%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2811 美元。-1.45%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7258 美元。-0.33%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3194 加幣。+0.40%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.13 日圓。-0.03%