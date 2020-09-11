〈台股盤中〉量縮緩跌 12700點關卡得而復失 拚周線收紅

隨著美股再度壓回整理，台股今 (11) 日將收周線也呈現偏弱整理格局，早盤以上漲 6 點開出後一度收復 12700 點關卡，隨即翻黑，盤中跌點緩步增加，在跌 30 點附近震盪，預估成交值縮至 1900 億元左右，不過，不少中小型股仍接棒走強，維繫多頭人氣，周線仍有望收紅。

近期二線塑化族群表現熱絡，法人指出，由於美國颶風造成當地石化業減產，第 4 季出口到亞洲市場的數量將減少，推升塑化產品價格，再加上將進入塑化傳統旺季，亞洲輕裂廠將進入密集歲修潮，有利支撐報價，盤中華夏大漲 7% 上下，台苯漲逾半根停板。

由於中鋼第 4 季盤價大漲，再加上離岸風電題材帶動世紀鋼近期股價大漲，鋼鐵族群受到連動拉抬，盤中中鋼構亮漲停燈號，春源漲逾 8%，新光鋼漲逾 6%，官田鋼漲半根停板，而世紀鋼續漲 3%。

重電相關族群也繼續偏強走勢，在中興電續漲半根停板的帶動下，華城飆漲超過 7%，亞力和士電漲 2%。

不過，部份日前的強勢股再度陷入整理，印刷電路板相關廠商南電跌逾 3%，欣興和景碩跌逾 2%。

高爾夫相關製造商在經歷昨日的強彈後，今日轉整理格局，明安、復盛應用跌 4% 上下。

元大投顧表示，低利率環境使資金持續在股市找機會，但台股和美股均已進入高檔震盪整理期，再加上美中關係趨於惡化，導致系統性風險機率升高，因此漲多股趁利多出貨的現象大增。

統一投顧則指出，台股中期均線多頭排列，惟上檔壓力漸重， 台股近期受到美股震盪加劇、市場觀望氣氛升高影響，指數區間震盪明顯。