〈台股盤前〉美股尾盤豬羊變色 台海緊張 台股恐剉咧等

台股昨 (10) 日上漲 83.1 點，收在 12691.7 點，成交量量縮為 1982 億元。美股尾盤豬羊變色，四大指數由紅轉黑，且跌幅都超過 1%，加上中共解放軍連續 2 天在台灣西南方進行海空演訓，台股今天恐難逃壓力。

外資昨天在現貨買超 58.2 億元，期貨多單也增加 3308 口，淨多單水位增至 32231 口，不過，外資連續 3 天大買元大台灣 50 反 1，累計買超張數高達 58.17 萬張，可以看出避險情緒高漲。

台積電 8 月合併營收達 1228.7 億元，創新高，月增率約 16%，反映華為旗下海思半導體趕在 9 月 15 日美國禁令生效前，強力拉貨效應。台積電 8 月合併營收創下歷史新高，摩根大通昨日發布報告指出，英特爾大單將比預期更早外包台積電，看好台積電在產業面利多加持下，營運動能可望續航。

聯發科 8 月合併營收首度站上 300 億元大關、達 327.2 億元，創公司成立 23 年來新高，受惠華為趕在美國禁令前下急單大掃貨，月增率高達 22.6%。隨著主要產品出貨續旺，法人看好 9 月業績仍將維持高檔，本季營收有機會挑戰超越財測。

雖然華為有拉貨效應，但美國政府對華為的新禁令將於 9 月 15 日生效，分析師估計，台灣、日本與南韓的華為供應商每年價值合計 264 億美元（約新台幣 7900 億元）的零組件營收，將受衝擊。華為概念股今日表現如何反映備受矚目。

15 家金控前 8 月合計大賺 2781.87 億元，正式超越去年同期的 2733 億元轉為正成長，終於擺脫疫情陰霾，創歷年同期新高。

以前 8 月來看，除了富邦金、國泰金、元大金、國票金和日盛金 5 家金控較去年同期成長外，其餘 10 家金控前 8 月稅後純益仍較去年同期衰退，不過，因為富邦金、國泰金較去年同期大躍進 29%、23%，元大金、國票金也都有雙位數的成長，加上日盛金成長 4%，拉抬整體 15 家金控前 8 月獲利正式逆轉勝。

整體來說，台股昨天雖然反彈，但 9/4 的缺口尚未回補，月線也還沒站上，短線近 11 個交易日已有高不過高，今天又面臨國際盤下挫、中共文攻武嚇夾擊，台股恐剉咧等。