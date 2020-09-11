前瞻2.0提升道路品質4年將投入250億元 導入智慧街道

國發會日前將前瞻 2.0 的城鄉建設預算大幅調升至 2431 億元，占比近 3 成。內政部今 (11) 日宣布，明年將啟動提升道路品質計畫的第二階段，預計未來 4 年投入 250 億元，導入智慧街道、智能公車、環境檢測等，打造更安全的用路環境。

內政部指出，在 2017 至 2020 年前瞻計畫中，提升道路品質第一階段共補助 209.4 億元，全台已完成 851 項道路品質改善工程，約 493 公里的道路，讓道路不再挖挖補補、天空不再纜線飛舞。

舉例來說，台中市清水區五權南路人行步道改善建置工程，透過增設行人庇護島、斑馬線遠離路口、路口人行道擴大、天空纜線下地、人行道違章及私設斜坡道拆除、立桿減量等措施，獲選為道路改善優質示範案例。

內政部說明，明年至 2024 年，將繼續推動「提升道路品質計畫 2.0」，總經費 250 億元，將引入「智慧交通設施建置」、「節能環保道路設計」、「完善停車規劃」及「公有土地活化與整合」等多項新指標，透過智慧街道、智能公車、環境檢測、智能化設計及應用等智慧建設，打造安全的通行環境。

國發會日前表現，未來 4 年前瞻 2.0 將投入 8400 億元，主要著重後疫情時代數位發展建設、5G、AI、企業數位轉型等計畫，其中，城鄉建設預算上調至 2431 億元，占比達 29% 最大；其次為軌道建設，大幅下調至 1903 億元，占比為 23%；數位建設則將從 460 億元調升至 1382 億元，占比升至 16%。